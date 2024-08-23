Когда комфорту приходит конец

Он привык к комфорту. К испеченным, сладким блинчиками по утрам и к выглаженным костюмам. Кружка с зеленым чаем, с ломтиком лимона всегда ожидала на тумбочке, потому что Олегу нравилось пить чай, не вставая.
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