Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

Бывший главком альянса Ставридис заявил, что Штатам этот блок надоел Михаил Зубов На фото: бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (Фото: x99/ZUMAPRESS.

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Комментарии
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Мария Беликова
Не выйдут они из НАТО!
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12 час.
лл
лина любимцева
Эта Европа еще ТОТ ГАДЮШНИК!!
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9 час.
Людмила Пименова
США никогда не выйдут из НАТО. Максимум проведут какие-то реформы. Это как генералу покинуть обученное им войско на произвол судьбы, а самому сесть на пенсию
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2 час.

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