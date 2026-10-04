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Женская «Барселона» выиграла 25 из 26 матчей против «Реала», общий счет – 99:12

Женская команда «Барселоны» одержала очередную крупную победу над «Реалом». Каталонская команда разгромила мадридскую со счетом 7:0 в 6-м туре чемпионата Испании Это было 26-е класико в женском футболе с учетом всех турниров.

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