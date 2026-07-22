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Царьград

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Military Times: конвертоплан Osprey загорелся на базе в Аризоне

Military Times: конвертоплан Osprey загорелся на базе в Аризоне

Во время учений Savage Jackal в Аризоне на аэродроме в Месе военный конвертоплан MV-22B Osprey стоимостью 120 млн долларов загорелся из-за неисправности.

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