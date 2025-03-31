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Елена Маркосян: США угрожают сжечь мосты с Данией ради Гренландии: Канада следующая?

Елена Маркосян: США угрожают сжечь мосты с Данией ради Гренландии: Канада следующая?

Возможно ли, что США могут использовать атомные бомбы для захвата Гренландии? Что может означать предупреждение о возможных американских амбициях в отношении Канады? Вэнс посетил Гренландию, где произнес несколько добрых слов, но отметил, что власти Дании встретили его довольно холодно.

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