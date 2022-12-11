В США нет единства, как догнать Китай по числу ядерных боеголовок для МБР

США больше не могут иметь численного преимущества перед Китаем в некоторых элементах его программы межконтинентальных баллистических ракет, следует из данных Стратегического командования армии США (STRATCOM), 11 декабря передает Eurasia Review.
США больше не могут иметь численного преимущества перед Китаем в некоторых элементах его программы межконтинентальных баллистических ракет, следует из данных Стратегического командования армии США (STRATCOM), 11 декабря передает Eurasia Review.
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