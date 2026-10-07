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Татар-информ

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Самой высокооплачиваемой вакансией октября в Казани стал водитель-экспедитор

Самой высокооплачиваемой вакансией октября в Казани стал водитель-экспедитор

В Казани самая высокая зарплата среди вакансий октября предлагается водителю-экспедитору категории Е – от 200 до 300 тыс.

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