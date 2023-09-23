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Де Йонг пропустит 5-7 недель из-за травмы голеностопа. Матч с «Реалом» – 28 октября

Де Йонг пропустит 5-7 недель из-за травмы голеностопа. Матч с «Реалом» – 28 октября

Клуб объявил, что у полузащитника, получившего травму в матче с «Сельтой» (3:2) в Ла Лиге, диагностировано повреждение тибиофибулярного синдесмоза (то есть соединения большеберцовой и малоберцовой костей) правого голеностопа.

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