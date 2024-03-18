Беспокойство о стабильности поставок привело к продолжению роста цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть поднялись на азиатских площадках 18 марта, продолжая рост на прошлой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Главари нацистов уничтожены в Одессе, а в Виннице уничтожены элитные летчики Украины: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 марта 2024 года
- Новое видео: харьковчанка спустя год сняла могилы военных ВСУ
- От удара авиабомбы мост переломился, как спичка, а вертолеты ВСУ сгорели в пламени ракетных ударов: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 марта 2024 года
Свежие комментарии