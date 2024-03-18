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Пронедра

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Беспокойство о стабильности поставок привело к продолжению роста цен на нефть

Беспокойство о стабильности поставок привело к продолжению роста цен на нефть

Беспокойство о стабильности поставок привело к продолжению роста цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть поднялись на азиатских площадках 18 марта, продолжая рост на прошлой неделе.

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