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Эти детишки в скором времени станут звездами российского кино

Эти детишки в скором времени станут звездами российского кино

Фильмы и сериалы редко обходятся без появления в кадре детей. Иногда у юных артистов роли крохотные, когда и делать по сюжету ничего не надо, но есть немало фильмов, в которых маленькие артисты работают наравне со взрослыми.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Если честно - эти детишки уже задолбали.
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