Трамп ввел пошлины против Казахстана и Украины, но не России

США вводят взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп и показал таблицу, в которой отражены конкретные значения для каждой страны.
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