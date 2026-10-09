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Сочинец отдал 1,5 жизни за избавление жены от панических атак

Сочинец отдал 1,5 жизни за избавление жены от панических атак

Лазаревский районный суд Сочи озвучил приговор местному жителю, который повредил городскую систему оповещения.

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