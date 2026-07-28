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Вечерний Новосибирск

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Суровый из Искитима жестоко избил продавца «Пятерочки»

Суровый из Искитима жестоко избил продавца «Пятерочки»

Искитимский районный суд признал фигуранта виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Поводом для уголовного дела стала кража трех бутылок водки из сетевого магазина «Пятерочка» на общую сумму 1499 рублей 97 копеек.

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