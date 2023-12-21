Власти Прикамья выделили субсидии четырем авиакомпаниям на 2024 год

Также подтвердились маршруты в Минск, на которых вновь будет работать авиакомпания «Икар».Министерство транспорта Пермского края определило список авиакомпаний, которые получат субсидии на поддержку воздушных перевозок в 2024 году.
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