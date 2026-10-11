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Pope Leo XIV to have surgery to remove lung nodules

Pope Leo XIV said he will undergo surgery to remove a nodule doctors found on his lung in an announcement during prayer at St.

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