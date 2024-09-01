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Нетаньяху: убийство заложников ХАМАС доказывает, что он не хочет сделки

Нетаньяху: убийство заложников ХАМАС доказывает, что он не хочет сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа тел шестерых израильских заложников заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС не хочет осуществить сделку с властями Израиля.

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