Нетаньяху: убийство заложников ХАМАС доказывает, что он не хочет сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа тел шестерых израильских заложников заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС не хочет осуществить сделку с властями Израиля.
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