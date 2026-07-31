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Экс-футболист «Боруссии» Брандт перешел в «Аякс»

Экс-футболист «Боруссии» Брандт перешел в «Аякс»

«Аякс» подписал бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.«Аякс» подписал бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

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