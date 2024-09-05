Техпроцесс Intel 20A будет «проходным», а потому его не станут использовать в ма...

Техпроцесс Intel 20A будет «проходным», а потому его не станут использовать в массовом производствеКомпания Intel изначально планировала использовать техпроцесс 20A для адаптации к новшествам в компоновке транзисторов и подводу питания с оборотной стороны кремниевой пластины, не делая серьёзных ставок на него в серийном производстве.