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Техпроцесс Intel 20A будет «проходным», а потому его не станут использовать в ма...

Техпроцесс Intel 20A будет «проходным», а потому его не станут использовать в ма...

Техпроцесс Intel 20A будет «проходным», а потому его не станут использовать в массовом производствеКомпания Intel изначально планировала использовать техпроцесс 20A для адаптации к новшествам в компоновке транзисторов и подводу питания с оборотной стороны кремниевой пластины, не делая серьёзных ставок на него в серийном производстве.

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