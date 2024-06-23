Не только гонки: что еще посмотреть на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ?

Во время ЗА РУЛЕМ ФЕСТа на территории RDRC Racepark работают разнообразные дополнительные мероприятия для зриетелей: дрифт, дрэг-такси, экскурсии по RDRC Racepark, детский автослалом, полёты на вертолёте, экскурсия на автобусе вдоль дрэг-стрипа и многое другое.