Не только гонки: что еще посмотреть на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ?

Во время ЗА РУЛЕМ ФЕСТа на территории RDRC Racepark работают разнообразные дополнительные мероприятия для зриетелей: дрифт, дрэг-такси, экскурсии по RDRC Racepark, детский автослалом, полёты на вертолёте, экскурсия на автобусе вдоль дрэг-стрипа и многое другое.
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