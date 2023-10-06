От подростковых кантри-треков до гимнов синти-поп - 229 песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) - выпуск 8

Вторая половина марафона по разбору 229 песен главной героини таблоидов 2022 Taylor Swift продолжается - начало часть 1 здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь , часть 4 здесь , часть 5 здесь , часть 6 здесь , часть 7 здесь , 123.