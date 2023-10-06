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От подростковых кантри-треков до гимнов синти-поп - 229 песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) - выпуск 8

От подростковых кантри-треков до гимнов синти-поп - 229 песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) - выпуск 8

 Вторая половина марафона по разбору  229 песен главной героини таблоидов 2022 Taylor Swift  продолжается - начало часть 1 здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь ,  часть 4 здесь , часть 5 здесь , часть 6 здесь ,  часть 7 здесь ,      123.

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