Крупный российский завод приостановил отгрузку продукции после атаки ВСУ

Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области на время прекратило отгрузку продукции после падения обломков украинского беспилотника и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтехимической компании.
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