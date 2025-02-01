Политика как он...
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Политика как она есть

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Крупный российский завод приостановил отгрузку продукции после атаки ВСУ

Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области на время прекратило отгрузку продукции после падения обломков украинского беспилотника и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтехимической компании.

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