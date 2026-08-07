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Евраев: резервуары с топливом потушили после атаки БПЛА на Ярославль

Евраев: резервуары с топливом потушили после атаки БПЛА на Ярославль

Ночь на 7 августа 2026 года стала рекордной по числу сбитых беспилотников сразу в нескольких регионах России — только над Ярославской областью ПВО уничтожила 88 дронов, а всего по стране перехвачено 203 БПЛА.

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