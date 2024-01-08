В Госдуме предложили изменить принцип расчета стажа супругов участников СВО

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил, чтобы стаж участников СВО и их супругов, занятых трудовой деятельностью и воспитывающих детей до 14 лет, учитывался по принципу, согласно которому один день выполнения задач СВО засчитывается за два дня службы, передает RT.