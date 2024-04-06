Проект «Социальное питание для школьников Ленобласти» получил премию Digital Awards-2024

Награда вручается ежегодно за самые передовые кейсы в сфере цифровых технологий Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, сервис «Социальное питание для школьников Ленобласти» получил премию РБК Петербург Digital Awards-2024.
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