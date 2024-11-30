Доброе утро! 🍂🍁🍂 Ну, что сказать? Уходит Осень, Спасибо скажем ей, друзья, От всей души её попросим.
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Доброе утро! 🍂🍁🍂 Ну, что сказать? Уходит Осень, Спасибо скажем ей, друзья, От всей души её попросим.