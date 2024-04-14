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Сергей Светлов: «Не удивлюсь, если «Локомотив» поболеет за «Металлург» в 7-м матче. Это более открытый и удобный соперник»

Ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина и встретятся там с победителем седьмого матча в серии «Металлург» – «Автомобилист» (3-3).

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