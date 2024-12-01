Хельмут Марко: Такая победа перед зимним перерывом очень мотивирует

Red Bull Content Pull Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко похвалил Макса Ферстаппена за отличное выступление на сложном Гран При Катара, а команду — за проделанную по ходу уик-энда работу.
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