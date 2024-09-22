Бадяга вместо пива: в Роскачестве рассказали о марке напитка, который даже пробовать не стоит – ценители пива будут разочарованы Ольга БезродняяРоскачество провело проверку пива и предупредило ценителей хмельного напитка о марке, которую брать не стоит.