Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 478 подписчиков

Напал с отвёрткой на полицейского. Перед депортацией мигрант со слезами обратился к "братьям": "Культуру уважайте"

Напал с отвёрткой на полицейского. Перед депортацией мигрант со слезами обратился к "братьям": "Культуру уважайте"

В конце июня в Москве произошёл резонансный случай – мигрант едва не задавил сразу двух девушек на пешеходном переходе, обматерил их, оскорблял, а после напал на сотрудника полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
Для мигрантов авто запрет для личного пользования
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх