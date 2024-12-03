❗️ Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в Симферополе В комментариях в соцсети местная жительница обратилась в СК РФ из-за смерти своей 73-летней матери.
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❗️ Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в Симферополе В комментариях в соцсети местная жительница обратилась в СК РФ из-за смерти своей 73-летней матери.