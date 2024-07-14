Мэр Кравченко: В Новороссийске введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Новороссийске из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — приводит РИА Новости его сообщение в Telegram-канале.
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