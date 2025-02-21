Предприятия стали получать задачи по созданию положительных образов мигрантов. Приказы приходят один за другим

ЭТО НАЗЫАЕТСЯ НАВЯЗЫВАНИЕ МНЕНИЕ НАРОДУ! ХВАЛИТЕ ИХ И ПОШРЯЙТЕ ИХ ЕСЛИ ОНИ ВДРУГ ПОБИЛИ ВАС И ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕ ДАЙ БОГ ИЗНОСИЛОВАЛИ! ВСЕ РАВНО ГОВОРИТЕ ЧТО ОНИ ХОРОШИЕ В ВАШ "МОНАСТЫРЬ"НЕ ЛЕЗУТ СО СВОИМ УСТАВОМ!?И НЕ НАВЯЗЫВАЮТ СВОЮ МУСУЛЬМАНСКУЮ ВОЛЮ!?ЭТО ТОЛЬКО УНИЖАЮТ НАС РУССКИХ!

Одиссей

ИМХО, в Карелии просто произошла утечка. А так, походу, такая методичка действует по всей стране. Вспоминаем: 1. по телеку широко освещалась история с мигрантом, который подобрал на дороге и спас младенчика. 2. не менее ярко освещалась история, как бдительный таксист-мигрант спас свою пассажирку (и ее деньги) от телефонных мошенников. Обе истории одинаково приторно-лубочные. И оба действующих лица отлично говорят по-русски. Верю, что это не постанова. Считаю, что работает закон больших чисел: в достаточно большом массиве информации ВСЕГДА можно найти ЛЮБЫЕ события, в т.ч. и самые крайние. Вот и выбрали самые положительные. Но нам-то, на нашу жизнь оказывают сильное воздействие не те мигранты, кто настроен интегрироваться в наше общество, а как раз те, кто интегрироваться не желает, а желает, наоборот, создать на нашей территории второй Таджикистан/Киргизию/Узбекистан, но с вахабитским уклоном. Что, естественно ,вызывает отторжение.