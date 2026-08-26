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SPLETNIK

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Сестра Mia Boyka вышла замуж

Сестра Mia Boyka вышла замуж

На днях младшая сестра певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), 22-летняя Есфирь, вышла замуж за своего возлюбленного Карена Татевосова.

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