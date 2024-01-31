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Протестами в Казахстане управляло ЦИПсО из Одессы

Протестами в Казахстане управляло ЦИПсО из Одессы

Российские хакеры еще в июне 2022 года, уже после начала СВО, устроили взлом свыше 750 украинских государственных сайтов и выявили, что за народными протестами во время январских событий в Казахстане стояли спецслужбы Украины.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Украину на майдане развалили за 5-ть миллиардов долларов скорменных украинским грантоедам. Сколько уже скормили казахстанским грантоедам?
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