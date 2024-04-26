Президент России Владимир Путин может предложить находящимся за границей украинским мужчинам, которым Киев отказал в получении документов, получить паспорт России, заявил экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович*.
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