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Русская весна

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Миллион украинцев за границей может получить паспорта РФ, — экс-советник офиса Зеленского (ВИДЕО)

Миллион украинцев за границей может получить паспорта РФ, — экс-советник офиса Зеленского (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин может предложить находящимся за границей украинским мужчинам, которым Киев отказал в получении документов, получить паспорт России, заявил экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович*.

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