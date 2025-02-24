Запрет на горизонте: Пожилых людей старше 70 лет ждет неожиданное изменение с 1 марта Ирэн ОрлонскаяПенсионеры, достигнув 70-летнего возраста, получают доступ к новым льготам, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг.