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Мошенники придумали новую схему обмана родителей через школьные чаты

Мошенники придумали новую схему обмана родителей через школьные чаты

В преддверии нового учебного года киберпреступники начали использовать новую схему обмана. Аферисты пишут родителям и детям под видом учителей, предлагая добавиться в школьные чаты или посмотреть списки мероприятий, чтобы украсть доступ к личным аккаунтам, рассказал первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

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