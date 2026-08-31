Мошенники придумали новую схему обмана родителей через школьные чаты

В преддверии нового учебного года киберпреступники начали использовать новую схему обмана. Аферисты пишут родителям и детям под видом учителей, предлагая добавиться в школьные чаты или посмотреть списки мероприятий, чтобы украсть доступ к личным аккаунтам, рассказал первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.