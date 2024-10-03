Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Если Крым Российский, то о каком другом Гимне идет речь?В Госсовете Крыма...
  • А Кудасов
    И даже тут "... занимаются адаптироваться в обществе ...".Какой сегодня ден...
  • Ваша Светлость
    Был в конце августа-начале сентября в Алуште. Да здорово! Погода, море, люди.С начала года в К...

Куда сходить: интересные мероприятия 4 октября в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 4 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Крымский академический театр им. Горького (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Три красавицы», 16+ 4 октября, 19:00 Героини спектакля —Веселая комедия о трех одиноких женщинах, которые решили кардинально изменить свою судьбу и найти спутников жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх