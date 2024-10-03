Куда сходить: интересные мероприятия 4 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Крымский академический театр им. Горького (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Три красавицы», 16+ 4 октября, 19:00 Героини спектакля —Веселая комедия о трех одиноких женщинах, которые решили кардинально изменить свою судьбу и найти спутников жизни.
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