Выборы канцлера Германии

6 мая депутаты Бундестага выберут канцлера Германии. Новым канцлером, вероятнее всего, станет председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, так как коалиция, в которую входит его партия, набрала наибольший процент поддержки (28,5%, или 14,1 млн голосов) в сравнении с другими партиями на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 23 февраля.