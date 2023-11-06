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В чём главный секрет популярности любимого поезда шпионов и королей: Легендарный «Восточный экспресс

В чём главный секрет популярности любимого поезда шпионов и королей: Легендарный «Восточный экспресс

Само упоминание о «Восточном экспрессе» вызывает ассоциации с богатством и роскошью. Один из первых пассажирских поездов дальнего следования, соединил Париж со Стамбулом, воротами в Азию, таинственным Востоком (отсюда и название).

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