В чём главный секрет популярности любимого поезда шпионов и королей: Легендарный «Восточный экспресс

Само упоминание о «Восточном экспрессе» вызывает ассоциации с богатством и роскошью. Один из первых пассажирских поездов дальнего следования, соединил Париж со Стамбулом, воротами в Азию, таинственным Востоком (отсюда и название).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии