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Рэшфорд, Санчо, Сака, Белотти и Жоржиньо не забили пенальти в серии в финале Евро

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы, взяв верх над командой Англии (1:1, по пенальти – 3:2). Пятеро из десяти футболистов, бивших с точки в послематчевой серии, не реализовали одиннадцатиметровые удары.

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