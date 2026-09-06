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ФИФА отклонила запрос Норвежской ассоциации по жалобе, связанной с Трампом

Этический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил запрос Норвежской футбольной ассоциации о предоставлении информации о ходе рассмотрения жалобы, поданной против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с присуждением «Премии мира ФИФА» президенту США Дональду Трампу, сообщает The Times.

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