ФИФА отклонила запрос Норвежской ассоциации по жалобе, связанной с Трампом

Этический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил запрос Норвежской футбольной ассоциации о предоставлении информации о ходе рассмотрения жалобы, поданной против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с присуждением «Премии мира ФИФА» президенту США Дональду Трампу, сообщает The Times.
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