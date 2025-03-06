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В феврале объем выдач автокредитов в России уменьшился вдвое

В феврале объем выдач автокредитов в России уменьшился вдвое

С начала года общая сумма выданных автокредитов достигла 169 млрд рублей, показав снижение на 44%.В феврале 2025 года объем выдач автокредитов в России, по данным ВТБ, составил 84 млрд рублей, что вдвое меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

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