В феврале объем выдач автокредитов в России уменьшился вдвое

С начала года общая сумма выданных автокредитов достигла 169 млрд рублей, показав снижение на 44%.В феврале 2025 года объем выдач автокредитов в России, по данным ВТБ, составил 84 млрд рублей, что вдвое меньше показателей аналогичного периода прошлого года.