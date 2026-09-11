Заключенный в Харпе националист Горячев* выиграл суд о заливе квартиры

В Лабытнанги (ЯНАО) Илья Горячев, отбывающий пожизненный срок в ИК-18 («Полярная сова», ЯНАО) за организацию резонансных убийств, выиграл судебный спор с ГБУ «Жилищник района Царицыно».
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