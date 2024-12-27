Россиянам стоит запастись консервами: аналитики рынка озвучили прогнозы Ирэн ОрлонскаяВ текущем году объемы вылова рыбы ощутимо уменьшились по сравнению с предыдущими периодами, в то время как затраты на производство консервов продолжают расти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии