Россиянам стоит запастись консервами: аналитики рынка озвучили прогнозы Ирэн ОрлонскаяВ текущем году объемы вылова рыбы ощутимо уменьшились по сравнению с предыдущими периодами, в то время как затраты на производство консервов продолжают расти.