Россиянам напомнили о штрафах за поздние прогулки детей

В некоторых случаях семью могут поставить на профилактический учет За прогулки несовершеннолетних детей после комендантского часа их родителям грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
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