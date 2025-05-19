Россиянам напомнили о штрафах за поздние прогулки детей

В некоторых случаях семью могут поставить на профилактический учет За прогулки несовершеннолетних детей после комендантского часа их родителям грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.