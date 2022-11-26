Дерусификация опускается до геноцида русских

Дерусификация – избавление Украины от всего, как там говорят, «русского мира» – выходит на новый уровень: войны на дипломатических фронтах за «отмену России» в мире дополняются физическим истреблением русских людей в самом Украинском государстве.
Дерусификация – избавление Украины от всего, как там говорят, «русского мира» – выходит на новый уровень: войны на дипломатических фронтах за «отмену России» в мире дополняются физическим истреблением русских людей в самом Украинском государстве.
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