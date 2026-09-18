Брянщина увеличила продажи безалкогольного пива на 93%

С апреля по август продажи безалкогольного пива в Брянской области выросли на 93%, а по всей стране россияне выпили 141 миллион литров «нулёвок», что в полтора раза больше, чем в прошлом году.
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