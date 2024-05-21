Никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, в России должны быть запрещены, такое мнение высказал в интервью «Парламентской газете» глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
В России предложили запретить никабы
Комментарии
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Константин Самарин
Странно, безоружных женщин с никабом на лице Фадеев боится больше, чем вооруженных до зубов ОМОНовцев, тоже скрывающих свои лица под никабами.
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