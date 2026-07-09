Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

75 подписчиков

Удар по Омскому НПЗ вскрыл риски «противовоздушного эгоизма» регионов

Удар по Омскому НПЗ вскрыл риски «противовоздушного эгоизма» регионов

Недавний налет БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух с половиной тысячах километров от линии фронта, ознаменовал собой переход гибридного противостояния РФ и НАТО на качественно иной, куда более опасный уровень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии