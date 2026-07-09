Удар по Омскому НПЗ вскрыл риски «противовоздушного эгоизма» регионов

Недавний налет БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух с половиной тысячах километров от линии фронта, ознаменовал собой переход гибридного противостояния РФ и НАТО на качественно иной, куда более опасный уровень.
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